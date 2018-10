29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 11:08 a.m. 11:08 a.m.

SEÑALAN DE "USURA Y ANATOCISMO" A LA FINANCIERA "PEPE TE PRESTA"

La financiera Pepe te Presta fue señalada por el Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor de practicar “Usura y “anatocismo” entre sus clientes porque supuestamente la entidad está recapitalizando los intereses de los préstamos. En algunos casos, la financiera fue señalada de cobrar hasta un 80% de intereses sobre saldo, cuando el cliente no honra sus compromisos en tiempo y forma. Pepe te presta por su parte negó que cobre tasas de interés por mora, pero sí cargos por gestión de cobro, el cual varía de acuerdo al monto prestado. La financiera reconoció que aplica una tasa de interés anual del 60%. La señora Blanca Mejía Solís, cuenta que pactó un préstamo de 20 mil córdobas con Pepe te presta para ser pagado en dos años, pero al término de los primeros 12 meses recibió una segunda oferta para un financiamiento por tres mil córdobas adicionales, el cual aceptó desconociendo que tenía que pagar más intereses sobre el nuevo saldo. "Si ellos me hubieran explicado que las primeras cuotas iban a los intereses y después el poquito que sobraba al capital, o cómo eran los intereses tan altos, yo en ningún momento hubiera (prestado)", indicó Mejía. Juan Carlos López, de Ayuda al Consumidor dice que el caso de Mejía Solís se suma a otros 20 casos que han recepcionado contra Pepe te presta, entidad prestamista que cobra hasta un 80% de interés sobre saldo, cuando el cliente cae en condiciones de mora. "Los financiamientos se vuelven peligrosos cuando estás pactando relativamente sin ver, sin firmar otro documento también", señaló López. 100%Noticias contactó a las autoridades de Pepe te presta en las oficinas del Complejo El Centro, pero un oficial de atención al cliente nos remitió al sitio web, en la cual detallan las condiciones de los créditos que ofrecen. De esta forma supimos que la entidad cobra una tasa de interés anual del 60%, una comisión por desembolso del 20%, un plazo de crédito de 48 meses y 0% de Intereses moratorios. TARIFAS PEPE TE PRESTA TASA DE INTERÉS ANUAL 60% COMISIÓN POR DESEMBOLSO 20% PLAZO DE CRÉDITO 48 MESES TASA DE INTERÉS MORATORIA 0% CARGOS POR GESTIÓN DE COBRO C$ 150.00 A C$800 Sin embargo establecen monto de cargo por gestión de cobro, desde 150 córdobas hasta 800 córdobas según el monto prestado. La tasa de interés anual del 60% es calificada como exagerada por el Centro de Ayuda al Consumidor que sugiere reformar la Ley de Microfinanzas, para que el estado regule las tasas de interés. Dicha Legislación detalla en el Artículo 72. Determinación de las tasas de interés.- En los contratos que las IFIM registradas celebren con sus clientes, ambas partes podrán pactar libremente las tasas de interés. La tasa de interés moratoria será igual a la tasa de interés corriente pactada, más una cuarta parte de ésta. En este último caso, será la única penalidad que podrá cobrarse. Las tasas de interés corriente y moratorio deberán ser expresadas en forma efectiva anual, independientemente si también se expresan en su equivalente para otros períodos. Las tasas de interés que difundan y apliquen las IFIM registradas deberán ajustarse a los criterios antes señalados. "La taza está relacionada con el costo, tanto de los recursos como lo manejamos nosotros, como el costo de las operaciones", dijo Fernando Guzmán, presidente de Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinazas (ASOMIF). El presidente de ASOMIF, recomendó a los clientes afectados por supuestos abusos en los cobros de crédito acudir ante la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), que es la entidad reguladora de las microfinancieras.