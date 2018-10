MOVIMIENTO CAMPESINO INTRODUJO ESCRITO POR RETARDACIÓN DE JUSTICIA

El movimiento campesino anti canal introdujo un escrito por retardación de justicia. En las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un grupo de campesinos se manifestaron para exigir que se emita un fallo a favor para derogar la Ley 840. Según la abogada, Mónica Baltodano, la CSJ debió emitir un fallo desde hace un mes y medio, sin embargo asegura que lo que están haciendo es “esconderse”, “pero tienen que saber que el movimiento campesino no va a desistir hasta que haya un fallo a favor”, sentencia. Este jueves, los representantes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra el Lago y la Soberanía fueron recibidos por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro, a quien manifestaron sus demandas y sentenciaron con no rendirse mientras no haya un fallo a favor de los campesinos. Un día atrás, los campesinos se manifestaron en diferentes puntos de Nicaragua. El movimiento contabilizó actividad en 20 territorios, algunos recién se organizan, asegura Baltodano. “Las movilizaciones de ayer reflejan la firmeza y decisión del movimiento que su objetivo es derogar la Ley 842”, aseguró, la presidente del movimiento, Francisca Ramírez, quien de manera enérgica sentencia con estar alerta y no permitir que el megaproyecto de la concesionara china HKND se ejecute.