11, Septiembre, 2016 11, Septiembre, 2016 12:09 p.m. 12:09 p.m.

EL BÚFALO ÁLVAREZ CELEBRA VICTORIA DEL “CHOCOLATITO”

Las celebraciones atestaron las redes sociales desde el día de ayer, ante la pelea más esperada por los nicaragüenses y mexicanos. Dos poderosos rivales se enfrentaron ferozmente agitando al más tranquilo. El Búfalo Álvarez, no se quedó atrás. El sosegado ambiente que permanece en la casa del pugilista dos veces campeón, se irrumpió la noche de ayer. Preparó un cóctel de ceviche, e invitó un par de amigos para disfrutar el explosivo combate. “Aquí en nuestra casa estamos haciendo patria, apoyando a nuestro orgullo nacional, Román González; comiendo mi ceviche especial para festejar esta nueva historia del deporte nacional” posteó en su red social Facebook, y añadió “Dios bendiga al futuro Tetracampeón mundial”. No obstante el Chocolatito aún no había protagonizado la pelea, en la que pasó a la historia, al ser el primer nicaragüense en ganar 4 títulos mundiales, pero el augurio de Álvarez era tan certero como su victoria ante el finito López. Al conocerse la inminente derrota del mexicano Carlos Cuadra, el Búfalo expresó un efusivo mensaje felicitando a Román “Chocolatito” González. Álvarez a quien en una entrevista a 100%Noticias había augurado que sería la pelea de Román González más “difícil” que el pugilista tendría, agradeció la valentía de Román y el ejemplo que dejó a muchos jóvenes soñadores. “Desde hoy, ya nosotros (...) pudimos ser testigos del triunfo del nuevo Tetracampeón Mundial de Boxeo, Roman “Chocolatito” González ya podemos contar una nueva historia del boxeo nicaragüense”. Rosendoañadió que el ahora tetracampeón es un orgullo nacional y un legado a la nueva generación del país “a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos (les digo), en nuestro país ha nacido hoy un digno héroe y orgullo de toda la nación”. También recordó los inicios de Román, y resaltó el esfuerzo con el que logró el éxito. “Un joven que desde muy abajo ha surgido para ser un ejemplo de superación para todos los jóvenes, hombres y mujeres de Nicaragua, que sueñan como poder salir del anonimato y la pobreza, Román es un ejemplo viviente, que si es posible superar los obstáculos que se nos presentan en la vida y que es posible soñar y poder realizar lo que deseamos” afirmó el Búfalo. “Felicito personalmente a Román González por habernos regalado una cuarta corona mundial a todo los nicaragüense; me siento muy orgulloso de tu valentía y demostración en la pelea de anoche en el Fórum de los Ángeles, tu ejemplo de lucha y dedicación es muy importante para todos aquellos que soñamos con poder alcanzar una vida mejor y de grandes triunfos” finalizó dos veces campeón mundial en las categorías mínimo y minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Román ‘Chocolatito’ González conquistó su cuarto título mundial en diferente división al derrotar por decisión unánime a Carlos Cuadras en el Forum de Inglewood, California. González se convirtió en el primer nicaragüense en ganar cuatro cinturones en distintas categorías. Los jueces vieron 117-11, 116-112 y 115-113, todo para el nuevo campeón mundial supermosca: Román ‘Chocolatito’ González.