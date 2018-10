16, Septiembre, 2016 16, Septiembre, 2016 7:25 a.m. 7:25 a.m.

AVANZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN PUENTE PEATONAL RUBENIA

Los trabajadores de la Alcaldía de Managua continúan con los trabajos de armar la estructura metálica para un ascensor en el puente peatonal de Rubenia. “A veces no me trepo(subo las gradas) por eso, muy alto, me canso”, señaló una ciudadana que transitaba por el lugar, mientras otro señaló que “les va servir a las personas que andan en sillas de rueda, a nosotros de la tercera edad”. Se espera que el ascensor ya este puesto antes de diciembre.