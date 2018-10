23, Septiembre, 2016 23, Septiembre, 2016 12:20 p.m. 12:20 p.m.

NICARAGUA RECHAZA EN LA ONU EL “NICA ACT”

La tarde de este viernes el vicepresidente del país, Omar Halleslevens en representación de Nicaragua participó del debate general de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde pronunció un discurso donde deja ver el rechazo a “Nica Act”, que propone el Congreso estadounidenses para suspender los préstamos a Nicaragua. Además, ratificó la posición de Nicaragua ante el Acuerdo de la COP21, que trata sobre las temperaturas récords a Nivel Mundial. Este es el discurso completo del vicepresidente ante la ONU: DISCURSO: Muchas gracias, Amigo Presidente, Reciba Usted saludos del Pueblo de Nicaragua y de nuestro Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra. Nos alegra ver a un Hermano de Fiji, Estado Insular del Pacífico, presidir por primera vez esta Asamblea General, cuenta Usted con el apoyo de Nicaragua. Distinguidos Delegados y Delegadas: Hace un año la Comunidad Internacional, acordó lanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Agenda que nos ofrece una oportunidad histórica para transformar y luchar por un Orden Mundial Justo, para que juntos, en Paz, Solidaridad y Complementariedad, nos aboquemos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Pobreza Endémica y las Desigualdades son ahora más marcadas que nunca, tanto en Países en Desarrollo como en Países Desarrollados, en especial en grupos vulnerables y marginados y en aquellos Pueblos que viven bajo Ocupación Colonial e Intervención Extranjera. Es urgente erradicar el Colonialismo y cesar las Intervenciones y Agresiones Militares para la plena realización del Derecho a la Autodeterminación y al Desarrollo de nuestros Pueblos. El Derecho al Desarrollo, es un Derecho de Todos. La Comunidad Internacional tiene que responder todavía por los millones de Seres Humanos, donde ese Derecho sigue siendo un Sueño. Los Países desarrollados deben cumplir de una vez por todas, con sus compromisos adquiridos en Materia de Asistencia Oficial para el Desarrollo, a través de Recursos Financieros adicionales, predecibles y suficientes. Nicaragua reconoce la necesidad de construir Sociedades Pacíficas, Justas e Incluyentes que garanticen una Igualdad de acceso a la Justicia Social basada en Respeto a los Derechos Humanos, incluido el Derecho al Desarrollo. Señor Presidente, Mucho se ha hablado en estos días sobre el Cambio Climático. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) avizora que el 2016 se enrumba a romper todos los récords de temperatura desde que se llevan registros, lo cual deja claro que los Acuerdos en la COP21 en París, no lograron establecer un punto de partida firme para enfrentar el más grande desafío que tiene el Planeta. La fórmula de carácter voluntaria, no vinculante, llevará a un incremento de la temperatura global de 3 o más grados Celsius, para Países altamente vulnerables con efectos catastróficos. Ahora, muchos coincidimos que lo acordado en París no es suficiente y urgen Acciones más ambiciosas. Notamos con mucha preocupación las temperaturas récords a Nivel Mundial y la poca ambición para reducir las emisiones de gases invernaderos, lo que corrobora la Posición de Nicaragua en la COP21. Nicaragua ha exigido una Política Mundial de Indemnización para lidiar con este Fenómeno, en apego al Derecho Inter-nacional y tomando en cuenta el Principio de “recuperación de daños”. Aprovechamos para reiterar nuestro apoyo a las justas aspiraciones de China-Taiwán para una mayor participación en Agencias Especializadas de ONU en conformidad con los requisitos y necesidades de este Pueblo de 23 millones de habitantes que no debe ser excluido de dichos Organismos. Señor Presidente, En América Latina y el Caribe, hemos reiterado nuestra Voluntad de reafirmarnos como Zona de Paz y Desarrollo Justo para alcanzar, a través del Diálogo y el Encuentro, la Paz y la Justicia Social, firmes y duraderas. Nos alegramos y hemos saludado el restablecimiento de las Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América, sin embargo, es decepcionante ver avivar las medidas que mantienen vigente el cruel, inhumano y criminal Bloqueo Económico, Financiero y Comercial contra Cuba. Reiteramos nuestras felicitaciones a la República Bolivariana de Venezuela, por haber recién asumido el Liderazgo del Movimiento de Países No Alineados, asimismo, les ofrecemos todo nuestro Apoyo al Presidente Nicolás Maduro y a su Legítimo Gobierno, el cual continúa siendo víctima de agresiones, embates y Políticas desestabilizadoras desde el Exterior coordinadas con los Sectores antidemocráticos y oligárquicos del pasado. Saludamos nuevamente la Firma de los Acuerdos de Paz en Colombia entre el Gobierno y las FARC, y expresamos nuestros mejores deseos para que esos Acuerdos de Paz prevalezcan y se implementen. Puerto Rico es Latinoamericano y Caribeño, requerimos que la Potencia Colonial resuelva esta situación a través del Diálogo y la Negociación. Llamamos a EEUU que en un gesto humanitario libere, al Patriota puertorriqueño, Oscar López Rivera. Nuestro Apoyo Solidario a los legítimos Derechos de la República Argentina en la disputa de Soberanía sobre sus Islas Malvinas, Sándwich del Sur e Islas Adyacentes. Reino Unido debe acatar de inmediato las Resoluciones de Naciones Unidas, e iniciar las Negociaciones directas con Argentina. Señor Presidente, Saludamos y reforzamos nuestra Solidaridad con el Pueblo Palestino en su Justa Lucha por su Estado Independiente con Jerusalén Oriental como su Capital. Exigimos la devolución inmediata de todos los Territorios Árabes y Palestinos ocupados por Israel. Saludamos y seguiremos solidarios con la Lucha del Pueblo del Sahara Occidental bajo la conducción del Frente Polisario. Reiteramos nuestra Solidaridad total con el Gobierno y Pueblo de Siria en su Lucha contra el Terrorismo Internacional y en la Defensa de su Soberanía y su Integridad Territorial. Enfatizamos la necesidad de una solución política y negociada entre sirios y el fin de la intervención extranjera, incluido el financiamiento y envío de armamentos a Grupos Terroristas. Con mucho dolor hemos visto la multiplicación de los ataques terroristas contra Pueblos y Gobiernos. Condenamos el Terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Señor Presidente, Nicaragua, siempre impulsará su Política de Paz, de Unidad y de Entendimiento entre las Naciones, de solución política y negociada de los conflictos, por el Derecho de nuestros Pueblos a alcanzar su Desarrollo Sostenible y su Bienestar. Dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del cual somos la Presidencia Pro Témpore en estos momentos, fortalecemos nuestra Integración en todos los Campos y trabajamos conjuntamente para combatir los flagelos del Narcotráfico y Crimen Organizado, y con El Salvador y Honduras trabajamos en convertir el Golfo de Fonseca en Zona de Paz y Desarrollo. Enfatizamos la necesidad de poner fin en nuestra Región a las amenazas a la Seguridad Ciudadana y al Orden Social, con una Estrategia firme y coordinada en contra del Crimen Organizado y sus ramificaciones. En Nicaragua, centramos nuestras Políticas en el Ser Humano y las Familias nicaragüenses. Nuestro Pueblo ha venido ratificando su Confianza en nuestro Modelo Cristiano, Socialista y Solidario que asegura que nuestras Vidas continúen mejorando de forma segura y estable, con crecimiento y en Paz basado en el Protagonismo de nuestro Pueblo. Bajo el Buen Gobierno, hemos priorizado el Crecimiento Económico, el Incremento del Trabajo, la Reducción de la Pobreza y Desigualdad, con Equidad de Género con Estabilidad Macroeconómica, con Soberanía, Seguridad y Armonía con la Madre Tierra. Nicaragua ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial como uno de los Países con más éxito en Equidad de Género, el País más Seguro de Centroamérica y uno de los más Seguros de América Latina, uno de los tres Países más Seguros para realizar Inversiones y con un Crecimiento Económico Sostenido alrededor del 5% del PIB en los últimos cinco años. Este éxito lo hemos alcanzado con un Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos bajo la conducción de nuestro Gobierno, con el Sector Privado y los Trabajadores. Rechazamos como violatorias al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas, las Propuestas e Iniciativas que se han movido en las Cámaras y Casas de los Organismos Legislativos de Estados Unidos, que son parte habitual de la Política Injerencista que a través de la Historia, ha intervenido en nuestros Propios y Soberanos Procesos Políticos, Sociales y Económicos, y de manera intensiva y particular en Momentos Electorales. En Nicaragua continuamos y seguiremos profundizando la Paz, Estabilidad, Gobernabilidad y Avance, a través de Propuestas inéditas, como el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos que tiene Rango Constitucional, y que ha venido movilizando la Economía y alcanzando importantes Logros en la Lucha contra la Pobreza. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reitera su firme Compromiso con ese Modelo que nos reúne a todos alrededor del Bien Común, e igualmente ratifica su indeclinable e invariable Vocación de Paz, Seguridad, Tranquilidad y Democracia, que en estas semanas, previas a nuestras Elecciones Generales, nuestro Pueblo respalda con altos Índices de Aprobación y disposición a participar, con Confianza y Esperanza, en las Votaciones del 6 de Noviembre. Nicaragua continuará su Lucha por un Mundo Mejor, con Valores, donde los Seres Humanos demos lo mejor por un Desarrollo Justo, Sostenible, Equitativo, Seguro, Soberano, y para que los Avances de la Ciencia, la Tecnología, reflejados en todos los ámbitos de nuestras Vidas, sean accesibles y compartidos por todos. Señor Presidente, Transformar nuestro Mundo por uno Mejor sólo será posible cuando asumamos desde nosotros mismos, con la Familia y la Sociedad, un Compromiso irrenunciable, con la Paz e Igualdad, Paz e Igualdad entre Naciones y en sus respectivas Sociedades. Me despido, Señor Presidente, con el sentimiento de que reine la Paz. ¡Muchas gracias!