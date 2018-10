28, Septiembre, 2016 28, Septiembre, 2016 12:13 p.m. 12:13 p.m.

NIÑOS COSTARRICENSES RECHAZAN LA DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA

Niños y niñas costarricenses han expresado su sentir sobre la disposición de la Ministra de Educación Pública, Sonia Mora, que orienta cantar el Himno Nacional de Nicaragua en algunos colegios, y razón por la que algunos padres de familias han sacado a relucir comentarios en desacuerdo, discriminación y odio hacia lo nicaragüenses. Sobre el himno, Karina opina que “es bonito para cantarle a mi mamá o mi papá, a mi abuela y abuelo que están allá en Nicaragua”, es una escolar que con toda la inocencia en sus ojos no ve las fronteras que los adultos se han empeñado en reiterar. “Hay tres cosas, Costa Rica no es el único país con la independencia en septiembre, la segunda porque hay que mostrar respetos a otros países y la tercera para que los niños nicaragüenses se sientan como en casa”, dice Felipe, un niño en edad entre 6 y 9 años. Como Karina y Felipe hay muchos niños que no dan cabida a la discrimincación y xenofobia. “Me parece injusto que tengan que cantar el himno de acá de Costa Rica y no el himno de su propio país”, cuestiona este último. “¿Si usted fuera nicaragüense le gustaría que lo trataran así?” cuestiona otro menor, cuando los adultos se muestran en desacuerdo con la disposición.