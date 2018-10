28, Septiembre, 2016 28, Septiembre, 2016 12:15 p.m. 12:15 p.m.

LEY NICA ACT MUERE ESTE AÑO

El proyecto de Ley conocido como ‘Nica Act’ caducaría en este año por falta de tiempo, sin embargo el próximo año ocuparía los espacios de discusión entre los congresistas, Senado y Presidencia, según prevé el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz. Cruz explica que tras la aprobación del proyecto de Ley por unanimidad en el Congreso, pasa automáticamente al Senado, que designa la propuesta a un comité de discusión. “Lo más probable es que no lo tome en cuenta y al no tomarlo en cuenta a lo largo del año, lo más probable es que el proyecto muera”, pues el próximo año es otro congreso, refiere el diplomático. Ante la coyuntura y posibles afectaciones que los economistas han previstos ante la posibilidad de conseguir la aprobación del Senado y Presidencia Estadounidense, el sector privado asegura haber planteado “una necesidad de que tiene que haber un diálogo, al igual que hay un efectivo diálogo económico y eso lo hicimos sin un proyecto de Ley” según José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Cruz llamó al Gobierno a reactivar el diálogo con Estados Unidos para impedir que la Ley sea retomada por los nuevos legisladores.