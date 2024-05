Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby estuvo en hospital psiquiátrico, "era un peligro para mí misma"

Equipo de Periodistas

La Miss Nicaragua 2016, Marina Jacoby, abrió su corazón para compartir su historia con valentía e inspirar a otras personas al hablar sobre su propia lucha contra la depresión, incluso aquellos que como ella han puesto en peligro su propia vida.

Jacoby explicó que por varios años ha luchado contra esta enfermedad y la ha llevado a momentos de oscuridad y desesperación. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, ha encontrado la fuerza para buscar ayuda y hablar sobre su experiencia.

“Hace dos semanas, más o menos, pasaron cosas y todavía lo sigo procesando”, dijo Jacoby tras confesar que a mediados de abril estuvo internada en un hospital psiquiátrico de Los Ángeles, California.

“Fui porque estaba en peligro de mí misma y por eso mi hermana mandó a traer a mi mamá de emergencia para que estuviera aquí conmigo en Los Ángeles, porque estaba pasando por algo muy difícil”, explicó la exreina de belleza con lágrimas en sus ojos.

“Yo no quería estar ahí, me tuvieron por tres días, me tenían en hold por 72 horas, es decir, cuando legalmente sos un peligro para vos misma”, relató Jacoby a través de un video divulgado en sus redes sociales que eligió compartir para que otras personas como ella sepan que no son las únicas en esta misma situación.

Detalló que en su caso su mamá pudo tomar un vuelo y llegarla a visitar porque en el centro psiquiátrico solo le permitían visitas de una hora por tres días.

“No puedo decir que es como una cárcel porque nunca he estado en una, pero así me sentí”, dijo.

“Entonces mi mamá está acá conmigo cocinándome, mimándome, animándome un poco a salir adelante ahorita que estoy pasando por un episodio bastante depresivo”, narró en ese momento.

Jacoby dice que durante este proceso también ha recibido fuertes críticas de personas que sin saber su verdadera condición la juzgan, aunque comprende que estos juicios en su mayoría nacen del desconocimiento y la falta de empatía.

“Ustedes no saben si alguien o un familiar cercano está pasando por esto, ustedes no le han dado el espacio para que vengan a confiar en ustedes y si algo he aprendido que quienes vienen a dejar malos comentarios son las personas que más necesitan ayuda”, agregó.

Marina Jacoby insistió en compartir su historia porque considera que el mensaje puede llegar a la persona que lo necesita y siente que esta es la forma que desde su posición puede ayudar a otros en igual condición.

“Viendo y sintiendo lo que yo estoy sintiendo, no se va a sentir solo y eso es lo único que a mí me importa y eso es lo que realmente me hace feliz cuando hay personas que me dejan sus comentarios y escriben que han encontrado la fuerza para seguir adelante por algo que yo dije”.

La nicaragüense también se sinceró con sus problemas de salud mental al revelar que además de ser diagnosticada con depresión, también padece bipolaridad tipo 2.

Salud mental, asignatura pendiente en Nicaragua

En Nicaragua, donde hablar de salud mental, aún representa un tabú para muchos, la Miss Universo Sheynnis Palacios se ha convertido en una valiente portavoz del tema a nivel internacional.

Al compartir abiertamente su experiencia como paciente con episodios de ansiedad, Palacios busca normalizar la conversación sobre la salud mental y brindar esperanza a quienes enfrentan desafíos similares.

En 2021, más de 300 nicaragüenses fallecieron por suicidio, según datos del Ministerio de Salud (MINSA), pero hubo un aumento de 61 víctimas en 2022, con un total de 426 personas que se quitaron la vida.

Un especialista, que habló bajo el anonimato, asegura que las personas con ideas suicidas "no quieren morir”, contrario a lo que pudiéramos suponer, estas personas únicamente desean “dejar de sufrir” y cada día son 24 horas de lucha constante.

Por ello, indicó que se debe estar alerta a las señales porque estas personas siempre las manifiestan como expresiones de “morir” publicadas en sus redes sociales o los cambios de ánimos.