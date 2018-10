REPROGRAMAN SENTENCIA PARA POLICÍAS

“Es un vil montaje, es un pecado lo que están haciendo”, dice Suyen Quintero, madre de dos policías declarados culpables por robo agravado. Asegura que los enjuiciados tenían 1 años de ser oficiales y se negaron a poner droga. “Nosotros no entendemos, no sabemos por qué hacen estas injusticias contra nuestros hijos”, reprocha. Quintero relata el drama que vive su familia y cómo el proceso en contra de su hija ha trastocado todos los ámbitos. Ella es la encargada de la manutención de su nieta de un año, quien pide leche de su madre que está privada de libertad. Los familiares de los enjuiciados reclaman que se haya cambiado la fecha, en respuesta el judicial explica que se trata de retraso por la cantidad de trabajo, “hay una cantidad de trabajo, hay programado 8 juicios diarios” asegura el judicial. “Hay algo que no lo entienden los familiares, que es el elemento de derecho que tiene el juez, en este sistema de justicia hay un elemento rector del Código Procesal Penal que es el principio de probar que se llama libertad probatoria, ellos concretizan que un medio de prueba va ser suficiente para declarar culpable o no culpable”, explicó Rothschuh.

La sentencia contra 5 policías por robo sería notificada la próxima semana, por orden del judicial Octavio Rothschuh, mientras tanto los familiares continúan denunciando que todo se trato de un supuesto montaje porque se negaron a plantar droga en uno de los operativos que la Policía realizó en el Distrito III.