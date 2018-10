FACTORES QUE DETERMINAN PRECIOS EN COMBUSTIBLES

Este aumento sumado a que el país no dispone de logística para almacenar y comercializar los derivados del petróleo, permite que el galón de gasolina supere los cien córdobas el galón. No hay transparencia, es difícil emitir una opinión técnica, y los que defienden esta subida de precio dicen que hay que pensar en los proyectos sociales, y no solo en el beneficio privado, sino también en el beneficio social”, expresó Mauricio peralta, economista. Tenemos una inflación acumulada del 2.1 %, por lo tanto yo creo que no estamos llegando a 4% de inflación en todo el año, pero el próximo año vendría a ser el doble, empujado por el precio WTI”, indicó el economista Néstor Avendaño.

Malas noticias para el bolsillo de los consumidores. La tendencia alcista de los combustibles se mantendría, según algunos economistas. El petróleo arrancó la semana con dos dólares más caro el barril.