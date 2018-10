TRAFICANTES DE MIGRANTES REMITIDOS A JUICIO

Lee también: Señalan desinterés en resolver crisis de migrantes

Dos ciudadanos acusados por tráfico de migrantes africanos fueron remitidos a juicio por la judicial Indiana Gallardo. Los señalados mantendrán prisión preventiva como medida cautelar, mientras se realiza el proceso. Josué Leoncio Chávez y Francisco Enríquez originarios de Managua, fueron detenidos cuando transportaban a 78 migrantes hacia la frontera norte. El primer acusado asegura que fue obligado a realizar el viaje después de recibir amenazas, aunque no precisó de parte de quien.“A mí me amenazaron porque yo no iba hacer ese viaje, amenazaron a mi familia”, asegura Chávez, “pedí protección policial y no hubo nada, hay muchas cosas que yo tengo que hablar”, declaró.Pese a que la defensa de los acusados pidió que se retire la medida cautelar, la juez Gallardo dispuso mantener la misma, dado que las circunstancias no han cambiado, “es la medida cautelar que cabe la prisión preventiva, debido a que se atenta contra la integridad de las personas que se iban transportando”.