APLAUDEN DIÁLOGO ENTRE OEA Y GOBIERNO DE NICARAGUA

Diferentes actores enterados de la vida política del país, sobre las elecciones del 6 de noviembre. “Estamos muy contentos que la OEA haya tomado cartas en el asunto”, asegura la Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Margarita Vijíil. “Este es el primer paso (…)y la única solución es con verdaderas elecciones, que no son del 6 de noviembre, con garantías, observación electoral, pluralidad de partidos”, reaccionó Vijil ante la noticia.El experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia explica que esterealizado por el equipo del Secretario de la OEA, Luis Almagro. “No deja de tener lógica que primero haya una discusión, pero eso no implica que en algún momento ese informe tenga que ser público”, asegura. Herdocia invita a fijar la atención en que se ha abierto un diálogo, “y esto solo va dar beneficios para Nicaragua”, refiere. Este lunes Almagro comento en su cuenta de twitter que el informe fue dirigido al gobierno de Nicaragua y por lo tanto, en esa instancia no será público.Almagro también se reunió este lunes con el presidente del PARLACEN, José Antonio Alvarado, donde hablaron de cooperación con el organismo que preside y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)