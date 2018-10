CHOCOLATITO PIDE DISCULPA A LOS NICARAGÜENSES

Lee también: REALIZAN ORACIÓN POR LAS ELECCIONES

.@chocolatitobox visitó la Basilica de Guadalupe, ahí le dio gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe por haberle regalado una corona mas. pic.twitter.com/hLu2MKJWCK — Poise 90.5 Fm (@Poise905) 14 de octubre de 2016

Román “” Gonzálezy responsabiliza a su apoderado Carlos Blandón de la publicación donde aparece agradeciendo a la virgen de Guadalupe por su cuarta corona, en una visita que realizó recientemente a. “Simplemente, yo fui a una visita nada mas (…) Carlos Blandón y Arnulfo Obando son devotos de la virgen, yo respeto la decisión de cada quien, soy una persona que cree en, estoy sujetado a la mano de, el único que me ha llevado a ser tres veces”, aseguró Román.El púgil expresó que el pastor de la Iglesia evangélica que él visita se mostró preocupado por la publicación en una de sus redes sociales donde se lee:“Preocupado el pastor Omar Duarte, le pido disculpas a él y a toda la Iglesia, pues él es el que me está manejando espiritualmente, y tiene derecho de ponerse de esa manera”, dijo. “Quiero aclarar, yo no manejo mi Facebook, ni nada de redes sociales, el que maneja es Carlos Blandón, yo no (…) Yo hablé con Carlos y le expliqué sobre lo que estaba pasando y yo le dije que estaba mal (…) Yo respeto a los católicos, yo estoy siguiendo mis creencias”, concluyó.