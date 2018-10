FISCALÍA BRASILEÑA INVESTIGA EMPRESAS DE TRUMP POR CORRUPCIÓN

4:58 a.m.

La Fiscalía brasileña confirmó que dos de los negocios en Brasil del grupo empresarial controlado porson blanco de investigación por presunta corrupción. La nota periodística publicada en Infobae, informa que eldio a conocer en un comunicado de que dos de los negocios de "The Trump Organization" en Brasil figuran entre los que al parecer se beneficiaron de las corruptelas investigadas en desarrollo de la llamada "Operación Greenfield". Lainvestiga el presunto pago de sobornos para que gestores de fondos de pensión de empleados de empresas estatales y de fondos de inversión con recursos públicos hicieran inversiones consideradas temerarias o fraudulentas en negocios poco rentables o que no salieron del papel.Una de las investigaciones que salpican a las empresas de Trump se refieren a las inversiones hechas por el Instituto Serpro de Seguridad Social (Serpros) y por el Instituto de Gestión de los Fondos de Previsión del Estado de Tocantins (Igeprev) en un fondo de inversiones que construye el Trump Hotel en Río de Janeiro. La otra investigación tiene en la mira una inversión que el banco estatal Caixa Económica Federal hizo con recursos de las cesantías de los brasileños (FI-FGTS) en un proyecto para construir edificios comerciales en el revitalizado puerto de Río de Janeiro. El grupo de Trump es uno de los socios en el consorcio que construye las edificaciones.Uno de los procesados en esta investigación es el ex presidente de la, que fue encarcelado este mes por un caso de corrupción y enfrenta numerosas denuncias por desvíos de recursos públicos. La nota agrega que es necesario verificar si el favorecimiento de los fondos de pensiones a los proyectos del grupo empresarial de Trump fue fruto "del pago ilícito de comisiones o sobornos, tal como en otros casos investigados por la Operación Greenfield, considerando especialmente la gran similitud del modus operandi".