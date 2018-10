FISCALES DEL PLC RENUNCIAN A UN DÍA DE LAS ELECCIONES

Los miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Nueva Guineapor decisión unánime tras argumentaral 100% de sus fiscales que participarían desde lasen elMediante una cartahicieron público su retiro alegando “un injusto y desigual proceso electoral”, donde, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)100% Noticias intentó contactarse con el ex magistrado Silvio Américo Calderón Guerrero quien fiscal nacional del PLC, sin embargo no respondió a las llamadas.Los liberales alegan que. “Al no permitirnos tener miembros de la JRV que en Ley nos pertenece, el fiscal es el único medio para defender el voto de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. En vista que es claro que Nicaragua el FSLN hace y deshace con todo el sistema, poderes del Estado y por falta de respuesta hemos tomado esta decisión”, alegan. Elliderado por el aspirante a presidente, Maximino Rodríguez en fórmula de Martha McCoy como aspirante a la vicepresidencia.