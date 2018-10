ABSTENCION OSCILA ENTRE 32% Y 50% DEPENDIENDO DEL PADRÓN CON QUE LO QUIERA MEDIR

Lee también:

Una abstención del 48.33% y una participación del 51.67% es lo que se desprende al aplicar una regla de tres para sacar los resultados de participación y abstención tomando como base el padrón definitivo bruto de 4 millones 990 mil 21 votantes que estaban invitados a votar este 6 de noviembre. Cuando aplica la misma fórmula con el padrón activo que según el consejo supremo electoral es de 4 millones 345 mil 162 personas, el resultado le da un nivel de participación de 59.34% y una abstención de 40.66%.Si aplica el ejercicio con el padrón estimado real que saco este año el consejo electoral de 3 millones 800 mil personas, la participación de votantes es de 67.85% con una abstención de 32.15%. Este dato de abstención es similar al oficial que presentó el poder electoral que la dejó en 31.8%. El CSE informó que la participación de votantes el 6 de noviembre del 2016 fue de 68.2%.Para realizar este ejercicio se tomó el dato oficial del CSE de que en esta elección votaron 2 millones 587 mil 445 personas. Los datos proporcionados de acuerdo al escrutinio del 99.8% de las juntas contadas. Cabe destacar que CSE no publica en su página web ningún dato de todas y cada una de la JRV. Esta mañana el consorcio panorama electoral, donde es parte Ética y Transparencia, concluyo que los números “no son resultados, son designaciones de un aparato electoral siguiendo procesos viciados” dijo Roberto Courtney de Ética y Transparencia. Courtney dijo que con el tema de la abstención no podían ser precisos, pues este organismo no tiene acceso de las actas y el conteo del CSE, pues no fueron acreditados. Pero al analizar que en el 2011 la abstención estuvo por el 42%, algo parecido se dio en esta elección del 2016, pero lo que les preocupa es que quienes se abstuvieron están en peligro de quedar fuera del padrón solo por abstenerse.