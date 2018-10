CONEXIONES ILEGALES SIGUE SIENDO CAUSA DE INCENDIOS EN EL ORIENTAL

8:04 a.m.

Una conexión ilegal fue la principal causa de un incendio que robó la calma a los propietarios de un establecimiento de electrodomésticos ubicado en la zona del “gancho de camino”, en el Mercado Oriental. El siniestro que amenazó con consumar la mercadería de otros tramos ocurrió el pasado domingo en horas de la mañana. Pese a no haber víctimas mortales, la lucha contra el fuego haciendo uso del agua terminó de dañar los electrodomésticos almacenados en el lugar. “Unión Fenosa no mete las manos, todos son conexión ilegal y eso que están en la entrada”, se queja la comerciante Jamileth Fernández, quien es la dueña del tramo incendiado.Tenemos un proyecto de 365 días y esa compañera está incluída en eso”, pero sin embargo seguimos en la incertidumbre Jorge González, de la Asociación de Comerciantes asegura ue el ente encargado de suministrar el servicio y regular las conexiones se ha negado a reorganizar en la zona. “Unión Fenosa dice que no tienen acceso pero nosotros le hemos probado que podés ir a ver los pre prepagos de los tramos que se quemaron en 2008”, sostuvo González.