PLC RECLAMA MAYOR NÚMERO DE DIPUTADOS

El) está reclamando al) unpues dice tener más de 24 escaños., ex candidato presidencial del, no aclaró si aceptará la diputación regalada constitucionalmente, pero sí señaló que no acepta los resultados publicados por el“Yo no puedo decirte a priori si la voy a aceptar, porque a primera instancia tenemos que darnos cuenta si realmente la elección y else cumplió como manda la ley. Nosotros mientras no tengamos todas las actas o al menos las actas que nos den nuestros fiscales nosotros no podemos reconocer (los resultados)”, declaró