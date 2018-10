CSE TEMPRANEA A PARTIDOS POLÍTICOS

Elal adelantar la proclamación de los electos, tras lasdel pasado 6 de noviembre, pues el. “La presente resolución es materia electoral, no admite recurso alguno”, declaró, Presidente del, cuando dio lectura a los electos el pasado martes 15 de noviembre. Esto dejó sin chance a los partidos políticos de someter recursos de revisión, no obstante el) presentó ante este Poder del Estado un, argumentando que el calendario electoral daba hasta este 17 de noviembre para hacer los respectivos reclamos.Según el Fiscal Nacional del, losal adelantar la proclamación de electos. “El término que debe computarse, no es el término que consideren los honorables magistrados del, sino lo que ellos aprobaron y dejaron consignado en elque se encuentra debidamente publicado endel 10 de mayo de este año”, señaló Calderón. Las siete diputaciones que reclama elson de los departamentos de. “Estamos muy preocupados porque nos están robando la representación ante lade la Costa Caribe”, aseguró Maro Moya, ex candidato a diputado de ladel. “Ennosotros sacamos 12 mil 327 votos, más los votos que no llegan a la segunda fuerza, se los asignan a la segunda fuerza, entonces nosotros de hecho quedamos en la diputación”, dijo Lía del Carmen Paz, ex candidata a diputada dedel. El 8 y 9 de enero elentregará las credenciales a los electos.