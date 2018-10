20, Noviembre, 2016 20, Noviembre, 2016 5:28 a.m. 5:28 a.m.

COMO DEBERÍA SER RECORDADO EL PERIODISTA Y ESCRITOR ROBERTO SÁNCHEZ

*En foto: Roberto Sánchez con su hija Ethelvina Sánchez/tomada de FB. “Tengo una riqueza que es por lo que a mí me gustaría que me recuerden: el aprecio, la amistad y el respeto”, propuso el fallecido escritor, periodista e historiador Roberto Sánchez que falleció este sábado en el Hospital Escuela Alejandro Dávila Bolaños. Bautiazado como hijo dilecto de Managua, Sánchez asumió su compromiso desde la primera vez que visitó la capital. Salió de Masatepe, departamento de Masaya a las 6 de la mañana y llegó a Managua a las 4 de la tarde, la vista que tenía ante sus ojos fue descrita como “impactante”, según declaraciones que dio en 100% Entrevistas. “Me gustaría que se me recuerde como una persona que a partir de que comenzó a cambiar su vida, que empezó a tener una relación personal con Cristo también empezó a tener sentido de la vida, de vivir, del disfrute, de la alegría que es vivir, de tratar de hacer el bien, de compartir lo que se tiene por poco que sea”, insistió en ese programa conducido por Lucia Pineda Ubau. Sánchez es recordado por su valioso aporte de rescate de la historia de Managua. Fue uno de los promotores de restaurar el antiguo cementerio San Pedro. Parte de su legado es la construcción de la Avenida Sandino desde la Asamblea Nacional. Sánchez laboró en el Diario La Prensa bajo la dirección de Pedro Joaquin Chamorro Cardenal. Estando en el Diario realizó una expedición por los cayos en disputa con Colombia y puso una bandera de Nicaragua en San Andrés. Las fotografías del terremoto de 1972 captadas por Sánchez le dieron la vuelta al mundo al ser publicadas en esa época por el Diario La Nacion de Costa Rica. Su vela será realizada este domingo y lunes hasta las 10 de la mañana en Sierras de Paz, donde a partir de esa hora se realizará la misa, para el posterior entierro de su cuerpo. 100% Noticias se une al dolor de la familia y los acompaña en estos momentos.