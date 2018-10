PRESIDENTE SANTOS: "NO TENGO METÁSTASIS NI TUMOR"

Lee también: Juan Manuel Santos pide a Venezuela colaboración en frontera y no su cierre

Lee también: Presidente colombiano viajará a EEUU por sospecha de cáncer

Los médicos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguraron que él "goza de buena salud y no tiene limitación para el ejercicio de sus funciones", según publicó El País. La semana pasada, Santos viajó a Estados Unidos para que le realizaran varios exámenes por un aumento en los niveles de "antígeno prostático". "Los exámenes practicados muestran que no tengo ni metástasis, ni tumor. Lo que los médicos encontraron es un rezago mínimo", afirmó Santos.Los especialistas consideran que un alto grado de antígeno prostático incrementa la probabilidad de padecer cáncer de próstata. El mandatario colombiano tomará medicamentos y recibirá una sesión de radioterapia para prevenir efectos secundarios por la medicina, según el medio citado. “Este tratamiento, tal y como lo han señalado los médicos, no afecta para nada a mi actividad cotidiana ni personal ni profesional. Los médicos me han recomendado hacer mucho deporte y dormir bien”, declaró Santos después de que los galenos de la clínica colombiana Santa Fe le explicaron el resultado de las pruebas médicas.En 2012, al presidente de Colombia se le detectó un tumor en la próstata y se le practicó una prostatectomía radical. En ese momento, el médico personal de Santos señaló que este no tenía “ninguna incapacidad”, y añadió que el tumor no requería tratamientos de radioterapia o quimioterapia.