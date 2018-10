BLUEFIELDS EN CALMA PERO EN GUARDIA POR OTTO

3:15 a.m.

La degradación de Otto a tormenta tropical fue recibida como buena noticia por los habitantes de Bluefields, sin embargo aseguran “que no bajaran la guardia”, según Dolene Miller. Miller describe la ciudad de Blueffields en calma, con falta de precipitaciones y viento, sin embargo considera que “la falta de viento no significa que no va pasar nada. Estamos consciente que es lo que trae el fenómeno y eso nos alerta”.La población de Bluefield ha acatado las recomendación de las instituciones y estructuras territoriales como almacenamiento de víveres, apertura de los centros de resguardo y activa la coordinación local. Roma Sanarusia, habitante de Corn Island asegura que los habitantes están informados sobre la ubicación de los albergues a los que deberían asistir en caso de desastres. La misma pobladora confirmó que losy que ninguna embarcación tiene permiso de adentrarse al mar.