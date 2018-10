EX ASTRO DEPORTIVO CONSIDERABA COMO SU PADRE A FIDEL CASTRO

El exastro del fútbol Diego Maradona lamentó el fallecimiento del líder cubano Fidel Castro a sus 90 años, a quien calificó como un "segundo padre", y aseguró que su desaparición física del plano terrenal supone "el dolor más grande", después de la muerte de sus padres. [perfectpullquote align="full" cite="" link="" color="" class="" size="12"]Me llamaron de Buenos Aires y fue algo muy chocante. Me agarró un llanto terrible, porque Fidel fue como mi segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mudo, y yo estaba dispuesto para hablar", declaró a una cadena de televisión.El argentino Maradona asegura haber sido muy cercano a Castro, quien le instó a dejar las drogas tras varios episodios en los que se vio involucrado por su adicción. [perfectpullquote align="right" cite="" link="" color="" class="" size="12"]Él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de recuperaciones, me habló de que podía y pude. Y estoy aquí, hablando de él y lamentablemente hace tres años, quizás en el inconsciente mío, me fui a despedir", concluyó.