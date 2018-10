TILDAN A ALFREDO CÉSAR DE MAL POLÍTICO Y MENTIROSO

Te puede interesar: Alfredo César asumirá diputación

La división dentro delcontinúa luego de que el electo diputado, Alfredo César anunciara que asumiría el escaño en el Parlamento Nacional. “Alfredo César representa uno de los principales males que ha agobiado la clase política, es de las personas que están buscando beneficios personales y no realmente objetivos- colectivos como los que perseguimos nosotros”, afirmó elDirectivos de esa organización política se reunieron el día sábado para juramentar una nueva junta directiva, luego de fuertes señalamientos contra Alfredo César, a quien acusan por presuntas anomalías durante el proceso electoral pasado. “La mayoría de la juventud hemos tomado la decisión de tomar un cambio dentro de las organizaciones”, declaró al respecto Marín.Además, reaccionó a las declaraciones que brindó la Secretaria Internacional del Partido Conservador, Maria Ester Trejos a este medio, donde catalogó como un “simple reunión” y no como una asamblea, la reunión de los directivos. “Nuestros estatutos establecen muy claramente que una vez iniciado el fórum, si alguna persona se molesta o se va, no hay ningún problema, solo pueden quedar tres y ellos pueden tomar las decisiones dentro del partido, pero de igual forma los estatutos dicen que para hacer fórum necesitas de 25 personas nosotros habíamos 29 delegados del consejo”, afirmó Marín. “Las declaraciones de Ester son contradictorias, ellas estuvieron durante el inicio del consejo, ella emitió su opinión y dijo estaba en contra de que este personaje asumirá la diputación, ni él ni su suplente (…) no fue una reunión, fue un Consejo Ordinario” finalizó.