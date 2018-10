CAMPESINOS DENUNCIAN REPRESIÓN POLICIAL

11:36 a.m.

El periodista del programa radial Onda Local, transmitido por Radio La Primerísima, Julio López denunció que durante 15 minutos la policía lo mantuvo esposado mientras requisaron todo su material periodístico.

La violencia se apoderó de Nueva Guinea la tarde de este martes cuando un grupo de campesinos del movimiento anti canal, denunciaron que fueron reprimidos por antimotines en su tránsito hacia Managua para unirse a una marcha de grupos opositores que organizan para la llegada Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), este 1 de diciembre. 100% Noticias se comunicó con el departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para conocer su versión de lo ocurrido, sin embargo el comisionado César Cuadra, oficial de esa área respondió que no tenían “nada”.Carlos Martínez, campesino que denunció haber resultado lesionado por la Policía Nacional. En la refriega, ocurrida en la comunidad “La Lechera”, departamento de Nueva Guinea, resultó herido con una bala de goma el ciudadano Pedro José Guzmán López, también resultó afectada por las bombas lacrimógenas la embarazada Aurora Martínez y Carlos Martínez, quien presentaba golpes en su rostro por supuestas agresiones de parte de ocho policías. Todos forman parte de la caravana que trata de llegar a Managua para la movilización planificada.Pedro José Guzmán López resultó herido de bala. Aparentemente el accionar policial inició cuando los campesinos intentaron cruzar el cordón policial en el sector conocido como el Zapote, Nueva Guinea.Por su parte Francisca Ramírez, líder del movimiento anti canal, reclamó la obstrucción al paso de la caravana “nosotros lamentamos que haya un Gobierno que no respete los derechos, que nosotros venimos a protestar a como dice el artículo 54 (de la Constitución Política) que tenemos derecho a la protesta cívica, que tenemos derecho a la libre circulación y ustedes ven que no hay circulación, es lamentable y esperamos que el pueblo de Nicaragua pueda reaccionar”, dijo Ramírez.Los campesinos de la caravana anti canal que se manifiestan también por lo que llaman “farsa electoral”, denunciaron que operarios de maquinas supuestamente de propiedad del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) habría destruido un puente para evitar el tránsito de Nueva Guinea hacia Managua.quien es parte del equipo asesor de la Comisión del Gran Canal en materia ambiental y dijo desconocer de los hechos y que buscaría información con Relaciones Públicas de la Policía Nacional. durante el enfrentamiento entre los campesinos y opositores