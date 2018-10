OMS PROMUEVE EL AUTOANÁLISIS DEL VIH

5:56 a.m.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, conmemorado el 1 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en un comunicado las nuevas directrices sobre el autoanálisis del VIH con el propósito de mejorar el acceso al diagnóstico de la infección.De acuerdo con la OMS, la falta de diagnóstico del VIH impide que las personas infectadas reciban a tiempo el tratamiento antirretrovírico (TAR). Actualmente, 18 millones de personas con VIH reciben el TAR. De estas, 14 millones desconocen cuál es su condición con respecto al virus. Por su parte, Margaret Chan, directora general de la OMS, aseguró que la institución promueve el autoanálisis del VIH, ya que este le permite “a muchas más personas conocer su estado serológico y obtener información sobre cómo recibir tratamiento y acceder a los servicios de prevención”. Como lo explica la OMS, la ventaja del autoanálisis del VIH es que, por medio de la saliva o de la sangre obtenida por un pinchazo, las personas podrán saber en 20 minutos si se contagiaron o no. El autoexamen se haría en un lugar privado. Si el resultado es positivo, la OMS ofrece asesoramiento y remite a los pacientes a los servicios de prevención, tratamiento y atención. A nivel mundial, de 2005 a 2015, la cantidad de personas con VIH que conocen su estado serológico creció del 12 % al 60 %. Este hecho ha permitido que el 80 % de las personas diagnosticadas con la infección reciban el TAR. El acceso de los hombres al análisis, la prevención y el tratamiento del VIH es menor que el de las mujeres, puesto que solamente el 30 % de estos se han realizado las pruebas de detección, por tanto, los hombres tienen más probabilidades de fallecer a causa de esta infección. No obstante, en África oriental, las adolescentes y mujeres jóvenes, en comparación con los hombres, tienen ocho veces más probabilidades de ser infectadas. Asimismo, ciertos grupos minoritarios, como hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, trabajadores del sexo, personas trangénero, consumidores de drogas inyectables y reclusos, siguen teniendo un bajo acceso a los tratamientos. De los 1,9 millones de adultos que se infectan del VIH cada año, el 44 % corresponde a estos grupos. Como lo indica la OMS, el 70 % de las personas cuyas parejas tienen el VIH son seropositivas, y la mayoría no se hace las pruebas de detección; por ello, esta institución les recomienda a las personas infectadas que informen a sus cónyuges sobre su estado de salud y los insten a realizarse los exámenes. En la actualidad, 23 países tienen políticas públicas que promueven el autoanálisis del VIH. El principal objetivo de la OMS es que los países tenga cada vez más acceso a las pruebas de detección temprana del VIH. Foto: Infobae