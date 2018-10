01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 8:46 a.m. 8:46 a.m.

COMUNIDAD INDÍGENA PIDE NO PERMITIR EXTRACCIÓN DE MADERA EN INDIO MAÍZ

El paso del huracán Otto por Indio Maíz dejó miles de árboles caídos, por lo que la comunidad indígena Rama y Kriol pidió al gobierno no permitir la extracción de madera en esta reserva. “El 24 de noviembre del 2016, el territorio Rama y Kriol, en particular la Reserva Biológica Indio Maíz, fue severamente afectada por el huracán Otto” por lo que “se considera que no es necesario extraer la madera caída para prevenir incendios. Muchos de los árboles caídos continúan vivos y se regeneran naturalmente con el tiempo”, dice parte del comunicado. La comunidad se pronunció bajo el marco del Convenio de Manejo Conjunto de las Reservas Biológicas y Naturales firmado por el Gobierno Regional de la Región Autónoma de Costa Caribe Sur y el MARENA.