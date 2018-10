01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 9:28 a.m. 9:28 a.m.

SEÑALAN A LA POLICÍA POR RETENER VEHÍCULO DE FRANCISCA RAMÍREZ

La líder del movimiento campesino anti canal, Francisca Ramírez denuncia a través de un video que la Policía de Nueva Guinea tiene retenida una camioneta marca Toyota, Land Cruiser que es de su propiedad. “Me tiene mi camión secuestrado desde el día 29, ahorita me están diciendo que llegó a romper la camioneta que teníamos parqueada carretera en una comarca que se llama El Bochinche. Ahorita me dicen que están rompiendo mi camioneta y también la están trayendo a la estación de la Policía”, relata la líder. Ramírez fue informada de la retención del vehículo según le explicó Mónica López Baltodano, líder del movimiento Cocibolca. Pide que se le respeten sus derechos “pido que me la devuelvan lo más antes posible porque no soy ninguna delincuente”, asegura.