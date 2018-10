FRANCISCA RAMÍREZ: "NO SOMOS IGNORANTES, SOMOS GENTE PENSANTE"

Te puede interesar: Francisca Ramírez se reúne con Luis Almagro

La líder anticanal,, reaccionó esta tarde a las declaraciones que emitió el Obispo de Chontales y Río San Juan,donde señaló alRS) y otras agrupaciones de estar manipulando a los campesinos y las catologó como "vergonzosas"."Las declaraciones de ese Obispo son vergonzosas", afirmó la líder anticanal, y agregó "como campesina me da vergüenza, el Obispo Sándigo (es) una voz que pudiera hablar por nuestra justicia, porque él está bien claro que lo quehizo con laes una injusticia", declaró Ramírez aLa líder anticanal criticó la postura del Obispo y lamentó que se menosprecie el pensamiento crítico del movimiento campesino."Me da vergüenza que hayan obispos como Sándigo que nos crean tan ignorantes a los campesinos, como que nosotros fuéramos algo sin valor, que no tiene cerebro, no somos ignorantes somo gente pensante, progresista (..) y estamos luchando porque sabemos que el que no reclama su derecho lo pierde," dijo Ramírez. Además aclaró que jamás han recibido "un peso" de nadie, y reivindicó las declaraciones que dio anoche al salir de la reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. "Nosotros no nos dejamos manipular por nadie, por eso ponemos nuestros propios recursos porque no nos gusta que se crean dueños de nuestro movimiento", finalizó la líder anticanal.