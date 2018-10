ARNOLDO ALEMÁN VISITABA COSTA RICA CON POLICÍAS NICARAGÜENSES ARMADOS

Lea también: GARANTIZAN TRANSPORTE A NICAS QUE VIENEN DE COSTA RICA

Desde el 3 de abril de 2013,, informó La Nación, de Costa Rica. El exembajador de Costa Rica en Nicaragua, Javier Sancho, advirtió a las autoridades costarricenses sobre las constantes visitas de Alemán al territorio tico.Hasta el 2013, Alemán solamente había viajado a Costa Rica en cinco ocasiones. Según el medio citado,Él siempre se hospedaba en el cantón La Cruz, GuanacasteEn promedio, Alemán arribaba a Costa Rica cada dos meses. Por su parte, el diplomático, en una entrevista al medio costarricense, explicó por qué empezó a sospechar de las visitas de Alemán a Costa Rica. “Inclusive, me mandaba notas pidiéndome la visa de los escoltas. Al principio, no ponía que eran de la policía, solo ponía que eran personas que lo acompañaban., refirió el exembajador.El 18 de julio de 2015, Sancho, por medio de un correo electrónico, se comunicó con el canciller Manuel González , con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, y con el titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, y les recordó que Alemán no tenía ningún cargo oficial, por tanto, no debía tener los privilegios de un diplomático. “Ha sido usual la tramitación de anteriores solicitudes de esa Embajada; sin embargo, es importante señalar quey, aunque porte un pasaporte diplomático de ese país, no obliga a Costa Rica a brindarle inmunidad o privilegios propios de los agentes diplomáticos debidamente acreditados y reconocidos por el Estado receptor”, detalló Sancho en el mensaje electrónico.Por su parte, el canciller González, una vez que se enteró de la situación, ordenó que a los acompañantes de alemán no se les autorizara entrar armados.Aquí viene otro presidente y pide que su seguridad porte armas, hay un procedimiento internacionalmente reconocido. No es el caso de este señor. Por lo tanto, otorgada la visa de ingreso, si es que se les da (a los escoltas), no vemos ninguna necesidad, ni conveniencia, de que vengan armados”, manifestó González. Finalmente, Sancho expresó que no puede garantizar o confirmar si Alemán continúa entrando a Costa Rica con escoltas armados.