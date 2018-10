10, Diciembre, 2016 10, Diciembre, 2016 4:34 a.m. 4:34 a.m.

GADEA DESESTIMA MANIPULACIÓN A LOS CAMPESINOS

El ex candidato presidencial y empresario radial Fabio Gadea Mantilla, desestimó los rumores sobre manipulación a los campesinos que protestan en contra de la concesión canalera que amenaza con supuestas expropiaciones. “Esa es una ofensa para los campesinos, un campesino no puede ser manipulado. Están sintiendo el dolor que les causa ver que sus tierras pueden ser robadas en cualquier momento y ver que puede haber un canal ahí que los puede dejar en la calle, entonces ellos luchan”, explica el creador de la famosa serie radial pancho madrigal y también ex aspirante a la presidencia que desistió por considerar que en el país no hay legitimidad institucional. “Eso es lo que necesitamos gente digna, pura, patriota, que busca luchar por la soberanía y que sepa luchar con valentía”, dijo, en referencia a Francisca Ramírez, líder campesina que encabeza manifestaciones para exigir la derogación de la Ley 840, que otorga la concesión canalera a un empresario chino.