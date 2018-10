11, Diciembre, 2016 11, Diciembre, 2016 10:05 a.m. 10:05 a.m.

FABIO GADEA: “YO NO HUBIERA CAÍDO EN CORRUPCIÓN”

El ex candidato presidencial y empresario radial, Fabio Gadea, dijo que de haber sido presidente jamás hubiera caído en las garras de la corrupción. Estas declaraciones se dan tras las palabras que el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, en donde señalara en una misa que la corrupción es un abierto robo al pueblo. “Yo me conozco, hubiera perseguido la corrupción, y al que fuera corrupto no trabajaría conmigo y sería denunciado inmediatamente; y este país sería distinto” asegura el ex candidato presidencial en los comicios de 2011. Yo tenía mi plan de gobierno completo, todo lo hago humanamente bien, para que haya educación, atención en los hospitales, para que este país deje de ser, algún día, pobre. Para que no ande la gente mendigando cosas en la calle, sino que tengan trabajos dignos”, rememora el Gadea Mantilla.