13, Diciembre, 2016 13, Diciembre, 2016 1:54 a.m. 1:54 a.m.

CAOS EN LOS BANCOS DE VENEZUELA POR DECRETO DE NICOLÁS MADURO

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro firmó este domingo un decreto de emergencia económica que ordena la salida de circulación del billete de 100 bolívares, el de mayor valor del país en un plazo de 72 horas, para acabar con supuestas "mafias" que almacenan millones de ejemplares de ese papel en Colombia y otros países. Luego de que el mandatario anunciara la medida, miles de personas colmaron las sedes de bancos públicos y privados de los centros comerciales, que trabajaron a pesar del feriado bancario, para canjear o depositar los billetes marrones. "Aquí hay mucha improvisación. El presidente no puede lanzar una medida así, con tan poco tiempo para actuar. A uno no le queda otra que salir corriendo a meterse a hacer una cola para no perder el poco dinero que tiene. Lo que buscan es el colapso", se lamentó Julio Ramos mientras esperaba en el Banco de Venezuela, de acuerdo con lo que recoge el periódico El Nacional. El retiro de circulación de los billetes de 100 bolívares, que podrán depositarse en los bancos públicos durante 72 horas y otros 10 días en el Banco Central, encendió las alarmas en las redes sociales del país, sumido en una grave crisis económica y que en las últimas semanas ha sufrido la falta de efectivo por la alta inflación. La denominación representa el 48 por ciento del efectivo en circulación.