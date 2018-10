PAGO A COSTA RICA ES NEGOCIABLE DICE CANCILLER TICO

Lee también: COSTA RICA CONCEDE PRÓRROGA A NICARAGUA PARA PAGAR INDEMNIZACIÓN

Los 6,7 millones quele está cobrando acomo, según dijo este viernes el, asegurando que “no está escrito en piedra”. Sin embargo dijo que la suma reclamada no es antojadiza ni incluye rubros inflados, sino que se sustenta en criterios técnicos, reporta el medio La Nación. "Nosotros estamos en la mejor disposición de, si hay un señalamiento que es infundado o algo que merezca una reconsideración del país, nosotros somos razonables, o sea, nada está escrito en piedra", indicó."Lo que presentamos no fue: pido diez, para que me den dos. No es así, somos un país serio que hizo un trabajo técnico, justificado. Podemos analizar algunos rubros, para ver si procede o no procede (un cobro) y, si lo adecuado es un monto menor, pero estamos muy tranquilos y también muy respaldamos técnicamente en cuanto a lo que fue presentado", expresó González. Este viernes, de dos o tres semanas para que el país estudie la. La, en una reunión que tendrán los embajadores de ambos países en, Sergio Ugalde, de, y Carlos Argüello, de. Si ese día no se logra un acuerdo,recurrirá nuevamente a la Corte para que sean los jueces quienes definan la suma de la. Foto: La Nación