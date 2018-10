LOS LUNES SIGNIFICAN EL FIN DE LA LIBERTAD ¿CÓMO SOBREVIVIR A ELLOS?

Establece una rutina mañanera:

Llama a un amigo

Empieza una nueva relación profesional

Toma un riesgo personal

Haz una lista de agradecimiento

Haz algo bueno por alguien más

Come bien

Atrévete a inspirarte

Es común escuchar a un compañero laboral, de universidad o familiar expresar su poco deseo por la llegada de los lunes, pues marcan el inicio de la semana laboral o estudiantil. Especialistas en psicología aseguran que el rechazo a este día es producto de la pérdida de la libertad que se consigue los fines de semana. La autora Gretchen Rubin, quien escribió el bestseller El Proyecto de la Felicidad (The Happiness Proyect), explica que este “padecimiento” no se trata sólo de una cuestión de ánimos, ocasiona incluso tristeza, irritabilidad, cansancio y problemas de concentración. Dicho esto, ahora te dás cuenta que no es casualidad porqué los lunes sientas que el tráfico carretera a Masaya es desesperante o que la fila en el semáforo se tardó más de lo acostumbrado. El inspirador y expresentador de la cadena de televisión CNN, mediante sus redes sociales ha enfatizado en que los lunes marcan el ritmo de la semana y así como pueden ser una oportunidad para empezar bien, también advierte que todo depende de la actitud para marcar lo contrario. Según una investigación publicada por el European Journal of Efidemiology, en los lunes ocurren 20 veces más fallecimientos y ataques cardíacos que en el resto de la semana. “Se puede especular entonces que el estrés que se produce en la madrugada del lunes, por el retorno laboral, sea la causa de los males cardiacos”, documenta la investigación citada por el sitio web Vida Profesional. Sin embago, para sobrevivir a los lunes, los motivadores invitan a seguir estas 8 pautas:Una de las mejores maneras de comenzar un día es tener una rutina establecida. No significa levantarse e inmediatamente empezar a trabajar, sino encontrar actividades que te emocionen como hacer un poco de ejercicio, tomar una muy buena taza de café o disfrutar una buena revista. Tal vez necesites despertarte más temprano, pero estos minutos extra te ayudarán a arrancar la jornada con vigor.Un buen hábito que puedes desarrollar los lunes es hablar por teléfono, correo electrónico o mensajes de texto con un buen amigo. Es una gran manera de agarrar ánimos para la semana que se avecina.Hacer nuevos contactos puede ser difícil así que no hay mejor día para hacerlo que el lunes. Identifica a alguien que quieras agregar a tu red profesional y mándale un correo. Una vez que hagas el primer contacto podrás ir fortaleciendo la relación.Mucho se ha escrito sobre el fijar metas. Los lunes es importante fijar una meta personal para la semana. Escribir un poco, aprender una palabra nueva, hacer un nuevo ejercicio, empezar a leer un buen libro, el punto es tener un objetivo que te emocione.Las listas de pendientes de los lunes puede ser avasalladora por lo que no está de más tener un conteo similar pero con las cosas que agradeces. No importa si son las mismas cada semana –difícilmente te quejarás de tener buena salud-, el listado te servirá para estar consciente de lo que tienes. Ser agradecido te ayudará a estar más feliz toda la semana.Recuerda, TODOS están pasando por esta cosa llamada lunes. Hacer algo lindo por alguien más, como dejarle un post it con una frase amable o invitándole un café, no solo te hará sentir bien, también iluminará el día de otra persona.Un fin de semana de comida chatarra puede hacer que el lunes te sientas pesado. Empieza la semana con un buen plan de alimentación, comenzando con un desayuno nutritivo, y trata de mantener la disciplina durante la semana. Comer bien no solo te dará energía para el lunes, puede impulsar tu actitud el resto de los días.Regálate el placer de leer un buen artículo o vídeo de sitios inspiracionales para tener el empujón anímico que necesitas, aunque puede sonar cliché un poco de inspiración nos cae muy bien a todos.