CINCO RAZONES POR LAS QUE EL PRESIDENTE SOLÍS SE AUSENTÓ DE LA CUMBRE DEL SICA

11:09 a.m.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís se ausentó de la cumbre del Sistema de Integración Centroamerica (SICA) realizada en Nicaragua y cuyo foco de atención sería el traspaso de la presidencia pro témpore a su país de manos del mandatario Daniel Ortega Saveedra. Solís alegó a un medio de su país cinco razones por las que decidió enviar al vicepresidente y una delegación. La primera detalla que desde su gira hacia Corea del Sur en octubre pasado aseguró que ya no tenía más salidas programadas fuera del país durante el resto del año y así lo cumplió al ausentarse este martes. Para la segunda razón alega que la emergencia por el huracán Otto que azotó a Nicaragua, pero con mayor intensidad a Costar Rica se convirtió en una de las prioridades de la actual administración.La tercera razón hacía referencia al cambio de fechas que hizo la cumbre del SICA, en tres ocasiones. El cuarto es que el país cuenta con una representación de alto nivel, como lo es el vicepresidente Helio Fallas Vanegas. El quinto aspecto con el cual se justificó Solís es que no es obligatoria la asistencia de los Presidentes de la República a estos eventos, aunque manifestó que eso no quiere decir que le esté dando la espalda a la organización. Costa Rica tendrá la Presidencia Pro Témpore del SICA, entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2017.