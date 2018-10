23, Diciembre, 2016 23, Diciembre, 2016 9:17 a.m. 9:17 a.m.

EX TRABAJADORES DEMANDAN BONO NAVIDEÑO

Al menos 50 ex trabajadores y fundadores del Ministerio de Gobernación demandan el desembolso de un bono navideño de 10 mil córdobas, que fue autorizado por el presidente Daniel Ortega el pasado 19 de julio en el acostumbrado discurso. Los ex funcionarios forman parte de la Asociación de Retirados, Discapacitados y Jubilados. “Estamos retirados pero no hemos recibido el beneficio que le han dado a muchas personas que ni siquiera pertenecieron al Ministerio de Gobernación”, asegura un demandante. “Dimos nuestra juventud para esta institución y no es posible que ahora nos digan que no aparecemos”, aseguró otra, mientras presentan documentos firmados que respaldan sus afirmaciones sobre el bono autorizado pero aún no desembolsado.