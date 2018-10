29, Diciembre, 2016 29, Diciembre, 2016 7:49 a.m. 7:49 a.m.

CRECIMIENTO CONSIDERABLE Y DESACELERACIÓN EN LA INVERSIÓN

None

El balance que tuvo la economía nacional en este año que termina y las perspectiva para el 2017, según el Doctor Mario Arana, Ex presidente del Banco Central es un crecimiento considerable citando al BCN que calcula entre el 4.5% y 5%, mientras que Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) proyecta 4.5%. “Es una buena tasa de crecimiento si se ve por el lado del gasto, un factor fue el dinamismo de la población”, asegura el ahora gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). Arana destaca que “hubo un alto dinamismo en la actividad del sector público y luego seguido por la inversión privada”, sin embargo reconoce que las inversiones no han sido tan positiva y han ido desacelerándose desde hace dos año. Uno de las razones ha sido la Ley Nica Act, según Arana. Dicha legislación estadounidense amenaza con privar de acceder a fondos y préstamos de entidades bancarias internacionales de no aclarar el tema político y fuertemente cuestionado por supuesta institucionalidad y concentración de poder. “El crecimiento futuro lo compramos con la inversión”, recuerda el economista, por lo que recomienda ocuparse de ese tema.