06, Enero, 2017 06, Enero, 2017 12:25 p.m. 12:25 p.m.

MICRO PARTIDOS PODRÍAN CONFORMAR BANCADA

Los diputados electos bajo las casillas de los partidos Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (APRE), Partido Liberal Independiente (PLI) y Partido Conservador (PC), podrían conformar una bancada de siete diputados en la Asamblea Nacional manifestó Alfredo Cesar quien culminará sus funciones de presidente del partido verde en el mes de mayo. “Hemos tenido alianza con los cuatro (partidos), bajo diferentes presidencias y a lo largo de 11 años. Tenemos buenas relaciones con ellos, de manera que estamos lógicamente abiertos, pero nosotros somos 1 diputado, y me parece que son ellos los que deberían invitarnos, si acaso creen que es conveniente que estemos juntos. Y si lo hacen tengan la seguridad que vamos a analizarlo con mucha seriedad, pero tengo que ser claro, yo no he recibido ninguna invitación y tengo que esperar”, señaló Cesar.