MTI NO RESUELVE CAOS EN MERCADO ROBERTO HUEMBES

Varios de pasajeros con destino, denunciaron ante 100%Noticias la falta de respuesta por parte de los conductores de buses en la terminal del mercadoGerman Suazo, un ciudadano con discapacidad, pretendía viajar hacia Peñas Blancas esperó largas filas para abordar un bus directo que lo llevara hacia su destino. "Yo ocupo llegar hasta Peñas Blancas, pero el hombre (conductor) dice que no está llevando gente ahí, y estar transbordando de un bus a otro bus, sale más caro, y él es el que manda, como él es dueño del bus, entonces uno no tiene que opinar", lamentó Suazo.Las personas con discapacidad no son atendidos con beligerancia en las terminales de buses de Managua | Foto: Donaldo Hernández Ante la denuncia del ciudadano, este medio de comunicación buscó la versión de las autoridades, quienes respondieron a través de Salvador Avellán, trabajador delquien justificó las largas filas por la rala concurrencia de viajeros hacia Peñas Blancas. Por su parte el cobrador de un bus con licencia para viajar hacia Peñas Blancas justificó que los vehículos con ese destino, salieron a tempranas horas.Las autoridades del MTI justifican que no hay salida de buses hacia Peñas Blancas por la poca concurrencia | Foto: Donaldo Hernández