13, Enero, 2017 13, Enero, 2017 9:57 a.m. 9:57 a.m.

COSTA RICA EN NUEVAS ACCIONES ANTE AUSENCIA DE PAGO DE NICARAGUA

Costa Rica está valuando nuevas acciones ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda, pues Nicaragua no dio respuesta sobre la compensación por los daños ambientales en isla Calero. "Efectivamente, a la fecha no hemos tenido respuesta de Nicaragua, la próxima semana el señor canciller Manuel González se estará refiriendo, previa coordinación con nuestra Embajada en los Países Bajos, a las acciones que se adoptarán", declaró Alejandro Solano, canciller interino de Costa Rica. La CIJ emitió una sentencia el 16 de diciembre del 2015, donde declaró que Nicaragua invadió isla Calero y condenó al país a pagar una compensación por los daños ambientales. Posteriormente, Costa Rica calculó el monto en 6,7 millones de dólares, pero el gobierno nicaragüense calificó la cifra como exagerada y desproporcionada, además que no contaba con los documentos que avalaran tal monto, por lo que solicitó una nueva propuesta. El 16 de diciembre de 2016, Costa Rica dio un plazo adicional a Nicaragua para que tomara su decisión, han pasado tres semanas y el gobierno no ha dado respuesta al vecino del Sur. El canciller interino de Costa Rica, informó que, entonces se deberán tomar acciones, en primer lugar para presentar los informes a la CIJ entre lunes y martes de la próxima semana. "En términos operativos, lo que procedería es ir a la Corte. Pero serán el presidente (Luis Guillermo Solís) y el canciller (Manuel González) los que anuncien los pasos por seguir, la próxima semana", dijo.