ARTURO CRUZ: “NO ME HAN OFRECIDO NADA”

El ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, terminó con las especulaciones en torno a que el gobierno le había ofrecido ser Embajador en Washington. “No me lo han ofrecido y uno no puede especular en esos temas”, declaró Cruz en el programa Jaime Arellano en la Nación que se transmite en 100% Noticias. Para Arturo Cruz, los cargos son para hacer algo con ellos y no sólo para llenar el hueco. Cruz acabo de tajo con las especulaciones en torno a su supuesto nombramiento como Embajador de Nicaragua en Washington. “Yo tengo una agenda de trabajo con mi institución ya completa y estas cosas… los cargos son para hacer algo con ellos, si es para ocupar el cargo, obviamente no va con mi personalidad”, expresó Cruz. El ex diplomático dijo que el acuerdo suscrito entre la OEA y el Gobierno es un buen paso, pero que se necesita convencer a 1 o dos congresistas norteamericanos para detener la aprobación de la ley Nica Act.Para este analista político, el Gobierno de Nicaragua marcaría un punto a su favor, si las próximas elecciones de noviembre se realizan con participantes y observadores creíbles. “Pero también requerís del apoyo de uno o dos congresistas, si no tenés ese apoyo de uno o dos congresistas, obviamente está complicado”, aseguró. En la segunda semana del mes de febrero el Frente Amplio opositor viajará a Washington para reunirse con el secretario General de la OEA, Luis Almagro. “Lo vamos a hablar con la gente de la OEA otra vez, a ver si pueden contener el memorando de entendimiento y vamos a hablar con organizaciones de democracia, y de derechos humanos”, declaró Eliseo Núñez, Directivo del FAD. El próximo 28 de febrero el Gobierno y la OEA firmaran un memorándum de entendimiento.