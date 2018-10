SINAPRED CAPACITA A DUEÑOS DE COMIDERÍAS

Unos 400 comerciantes de las comiderías populares del mercado Oriental fueron capacitados por el Sinapred y la Dirección General de Bomberos en el manejo adecuado de los tanques de gas butano. 100% Noticias conversó con Pedro Mallorquín el bombero voluntario que resultó quemado el pasado 12 de enero tras el fogonazo que generó la fuga de un tanque de gas, el que se recupera satisfactoriamente de sus quemaduras. “En el momento que a mí me avisan de la fuga, yo me presento, yo no andaba con el uniforme completo, yo entro al local e inmediatamente le digo que apaguen la cocina, no sé si la apagaron, en el momento que yo me agacho a asistir al tanque, recibo el flamazo porque se dio la explosión del tanque y en ese momento a como todos corrieron, yo también corrí por mi vida, pero no sé que me pasó en el momento que yo me detuve, giré y saqué el tanque, pero en el momento que yo saco el tanque yo ya voy quemado”, explicó Mallorquín.“Nos dieron unas charlas sobre el uso y manejo de los tanques, algunos usos incorrectos que se aplicaron porque no teníamos conocimiento, pero ahora nos explicaron bien de cómo debemos manipular el gas, de qué manera poder solucionar el algún percance que ocurriera de nuevo”, expresó el comerciante Henry Álvarez. El Sinapred y la DGB se extenderán las capacitaciones a los 8 mercados de Managua en el control de las fugas de gas.