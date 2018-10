ESTO DIJO "TITO" TRINIDAD SOBRE LA GOLPIZA QUE LE DIO A MAYORGA

2:17 a.m.

El extricampeón mundial puertorriqueño, Félix "Tito" Trinidad llegó a Nicaragua la tarde de este viernes. El pugilista quien vino a nuestro país para participar en la XXVI Ceremonia de Premiación de los mejores del deporte nicaragüense se refirió al bicampeón y polémico Ricardo Mayorga y el combate que sostuvieron. Trinidad señaló que se sorprendió porque el nicaragüense le puso la cabeza en par de ocasiones, algo que no iba a desaprovechar y así lo hizo.“Alguien me comentó que si hubiese puesto la cara la pelea sería distinta, pero como quiera se iba por nocaut, con todo respeto para Mayorga, sé que es una gran persona, un gran ser humano. (…) es una persona guapa, un tipo rudo, fuerte, fuera del ring es un gran ser humano, lo he saludado en tres ocasiones”, declaró Trinidad.