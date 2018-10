31, Enero, 2017 31, Enero, 2017 7:07 a.m. 7:07 a.m.

FIRMA CANADIENSE DESCUBRE "GRAN POTENCIAL" DE ORO EN NICARAGUA

None

La firma canadiense Golden Reign Resources Ltd. descubrió un "gran potencial" de oro en una antigua mina de Nicaragua, y espera obtener permiso del Gobierno para extraerlo, informó la Presidencia. Tras 7 años de estudio, Golden Reign Resources Ltd. concluyó que la mina San Albino, en el norte del país, tiene "gran potencial para la explotación y extracción de oro", especificó el gobierno. "Golden Reign ahora está a la espera de los permisos ambientales de la concesión minera El Jícaro, donde proyecta extraer 250 toneladas de material por día, del cual se logran 6 gramos de oro por tonelada", detalló la Presidencia. Golden Reign Resources Ltd., con un permiso de exploración en un área de 3,5 kilómetros cuadrados, espera la licencia de explotación para dar empleo directo a unas 240 personas e indirecto a más de 1 mil, según la información oficial. El oro fue el cuarto producto de exportación en Nicaragua en 2016, por ventas en el exterior de 116,7 millones de dólares, según datos de Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).