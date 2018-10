04, Febrero, 2017 04, Febrero, 2017 3:58 a.m. 3:58 a.m.

CONTINÚA CAMPAÑA PARA PREVENIR ACCIDENTES POR LA MALA MANIPULACIÓN DE TANQUES DE GAS

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), y los bomberos, están continuando la campaña para prevenir accidentes por la mala manipulación de los cilindros de gas licuado. “Uno de los aspectos importantes era comprometernos conjuntamente a desarrollar una campaña nacional dirigida a todos los nicaragüenses, a las nicaragüenses, donde cada uno tenga claro en primer lugar que el gas licuado en sí no es peligroso, que el peligro comienza cuando no tenemos el conocimiento, la práctica, la habilidad para hacer un uso apropiado de los cilindros de gas”, indicó Guillermo González, director del Sinapred. A la campaña se unieron las distribuidoras de gas, para brindar información, a través de los diferentes medios de comunicación, sobre el buen manejo de los cilindros de gas. En Nicaragua, existe alrededor de 800 mil familias que usan cilindros de gas para cocinar, según Ramón Landero, Jefe de la Dirección General de Bomberos (DGB). Landero y González señalaron que los cilindros de gas licuado no son peligroso, que los accidentes ocurren cuando no son manipulados de manera responsable.