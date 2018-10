04, Febrero, 2017 04, Febrero, 2017 8:26 a.m. 8:26 a.m.

TRIBUNAL DE APELACIONES RECHAZA RECURSO DE REYES

None

El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), rechazó el recurso de amparo introducido por Pedro Reyes en contra de la resolución del Consejo Supremo Electoral que lo despojó de la presidencia del Partido Liberal Independiente (PLI) y lo inhabilitó tres años para ejercer cualquier cargo político. Reyes acudirá ante la sala constitucional del Consejo Supremo de Justicia (CSJ) para que esta se pronuncie, pues fue esta misma sala quien en el mes de junio del año pasado le entregó los sellos del PLI a Reyes. “Ellos dictaron una auto sentencia, técnicamente hablando, por medio del cual no admiten el recurso, y me mandan a tramitarlo por medio de la vía de la sala constitucional de la Corte. No hay argumentación legal, y luego dicen que, los hechos que yo impongo caen bajo la órbita de lo electoral, implícitamente no da a lugar al recurso… Ningún tribunal puede desconocer lo que la dicta la constitución”, señaló Reyes.