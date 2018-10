PDDH INVESTIGARÁ EXPULSIÓN DE NIÑOS DE GALERÍAS SANTO DOMINGO

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) dijo que actuará de oficio para investigar el caso de la expulsión de los niños del centro comercial Galerías Santo Domingo.

El sub procurador para los Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, indicó que en unos 10 días dictarán una resolución sobre la expulsión de los menores.

Entre las investigaciones está que pedirán requerimientos al centro comercial.

“Me llama poderosamente la atención que hay violación al Código de la Niñez y la Adolescencia, por eso nosotros vamos a realizar una investigación al respecto”, expresó Jarquín Ortel.

Por otro, lado el sector empresarial no se ha querido manifestar sobre este caso, Rosendo Mayorga, Presidente de la Cámara de Comercio dijo que este jueves tendrá una reunión con representantes de la empresa Tip Top, quienes presentarán pruebas que supuestamente la empresa no tiene responsabilidad en la expulsión de los niños de Galerías Santo Domingo.

“Desconozco exactamente cuál fue la situación, quién está correcto, quién no, no te puedo opinar al respecto hasta que conozca y me traigan inclusive me prometieron videos al respecto”, señaló Mayorga.