ENTREGAN RECONOCIMIENTO A PEDRO "EL PELÓN" TORRES

El emblemático Pedro "El Pelón" Torres quien se destaca en el mundo del béisbol como jugador, entrenador y como uno de los mejores narradores de pelota en Nicaragua fue reconocido finalmente en su pueblo natal en Nandaime.

La Alcaldía de esa localidad entregó un reconocimiento al epítome del considerado deporte rey en Nicaragua.

El Pelón Torres con su bisnieto, Gabriel López Torres (camisa roja)

"Dicen que nadie es profeta en su tierra, yo si me siento (profeta en mi tierra)", aseguró El Pelón, quien ha escrito tres libros, -De Zapatones a Spikes (1995) que es un manual de técnicas; y el otro La Bola Rueda que Rueda (2009) que plasma todas las reglas del beisbol, y Diccionario de béisbol (2011).

Torres además mostró su agradecimiento a Dios, y su familia.

"Estoy agradecido con Dios y mi familia que tanto amo; a mi pueblo que me vio nacer , a Eddy Talavera Larios y al gobierno (...) por este sencillo pero muy emotivo homenaje en mi nombre, me siento muy satisfecho de la vida, el día que me toque partir me iré realizado", afirmó el nandaimeño.