ACUSAN A LA POLICÍA POR BRUTAL GOLPIZA

El ciudadano Marlon Alonso Jiménez se presentó este martes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), con heridas de unos diez centímetros en la cabeza y golpes en la espada para denunciar la supuesta brutalidad con la que agentes de la Policía Nacional lo detuvieron por supuestamente alterar el orden público en el barrio Georgino Andrade de Managua.

Jiménez dice que la agresión fue el día domingo y fue gracias a los pobladores que aún está para contar la historia.

"Me agarraron, me enchacharon (esposadas) el día domingo por detrás y después me tiraron en el suelo y me empezaron a golpear; me escaparon de matar, por la gente de ahí que estaba gritando estoy aquí. Me dieron con los amansa locos en la espalda y ahí ando los hematomas " señaló el denunciante quien evidentemente mostró parte de su cuerpo con moretones.

El denunciante muestra parte de las agresiones que recibió por agentes policiales a los que identificó por su número de chip

Según el asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, la institución policial no está haciendo un papel adecuado y lamenta que al menos reciba unas siete denuncias a la semana por abuso policial.

"Creemos que asuntos internos (de la Policía Nacional) no está haciendo el papel adecuado, hay que parar esta situación, hay que sentar precedente ", lamentó Cuevas.

100% Noticias, buscó la reacción de la Policía Nacional pero nos negaron el ingreso a las oficinas de Relaciones Públicas.